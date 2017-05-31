Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГФС объяснили, почему таможня задерживает некоторые посылки с товарами

Среда, 31 мая 2017, 01:06

Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

Об этом заявил директор департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, распространенную СМИ, передает Укринформ.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить", - пояснил Алексей Василенко.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая же процедура применяется в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя", - отметил представитель ДФС.

Он категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

"Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ДФС не поступали", - отметил Алексей Василенко.

Ранее стало известно, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами более тысячи брендов, приобретенными в зарубежных интернет-магазинах. Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Темы: таможняФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
таможня
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
В Украине исчезло 653 партии гуманитарных грузов военного назначения – таможня
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: