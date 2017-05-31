Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам

Среда, 31 мая 2017, 06:08

Американские военные начали поставлять легкие вооружения сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает BBC.

США рассматривают отряды курдов, входящие в альянс вооруженной оппозиции, как часть сил по борьбе с ИГИЛ.

Однако решение Вашингтона может вызвать гнев Турции, которая обвиняет курдов в сепаратизме.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.

Темы: СирияСШАТурциятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Сирия
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
Все новости...
Реклама: