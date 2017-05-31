США сообщили о начале поставок вооружений сирийским курдам

Американские военные начали поставлять легкие вооружения сирийским курдам, которые будут принимать участие в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает BBC.

США рассматривают отряды курдов, входящие в альянс вооруженной оппозиции, как часть сил по борьбе с ИГИЛ.

Однако решение Вашингтона может вызвать гнев Турции, которая обвиняет курдов в сепаратизме.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии.

Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.