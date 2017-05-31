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МИД: Россия не проявляет готовности к встрече "нормандской четверки"

Среда, 31 мая 2017, 14:44

Украинская сторона на переговорах "нормандской четверки"  на уровне замминистров иностранных дел подтвердила готовность к проведению таких переговоров на уровне лидеров государств, а также проинформировала об эскалации на Донбассе и подняла вопрос об освобождении заложников.

Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в комментарии Интерфакс-Украина в среду.

"Украинская сторона подтвердила готовность, как и наши партнеры, к проведению встречи на наивысшем уровне, однако Россия не проявляет никакой готовности", - сообщила она.

Беца также отметила, что были заслушаны отчеты о деятельности подгрупп Трехсторонней контактной группы.

"С нашей стороны также был затронут вопрос эскалации на Донбассе, введения очередного "режима тишины", а также обмена заложников по принципу "все на всех", - рассказала спикер МИД.

По ее словам, вопрос "дорожной карты" имплементации Минских соглашений не обсуждался.

Беца также отметила, что российская сторона до этого момента не выполнила ни одного пункта Минских соглашений.

Как сообщалось, накануне в Берлине прошла встреча "нормандской четверки" на уровне заместителей министров иностранных дел. Украину на данной встрече представлял первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

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