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В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу, есть раненый

Среда, 31 мая 2017, 15:40

На территорию зернотока в селе Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и открыли стрельбу, в ходе которой был ранен один человек.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного Управления Национальной полиции в Винницкой области.

"Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия. В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем. На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения.

По предварительным данным, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами.

Украинская правда

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Темы: Винницкая область
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