В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу, есть раненый
На территорию зернотока в селе Метановка Винницкой области ворвались около 20 вооруженных мужчин и открыли стрельбу, в ходе которой был ранен один человек.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного Управления Национальной полиции в Винницкой области.
"Полиция блокировала место конфликта и прекратила противоправные действия. В результате переговоров часть людей в балаклавах сложила оружие, с остальными ведутся переговоры", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем. На месте работает следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и спецподразделения.
По предварительным данным, конфликт возник между фермером-арендатором земельных паев и неизвестными неместными лицами.
Украинская правда