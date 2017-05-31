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В Днепропетровской области убили экс-депутата и охранника

Среда, 31 мая 2017, 16:48

Возле Никополя Днепропетровской области ночью, 30 мая, возле кафе неизвестные убили предпринимателя, местного экс-депутата районного совета Николая Бондаренко и охранника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, передает Укринформ.

"В младшего мужчину, охранника, выпустили 5 пуль, а затем наступила очередь 70-летнего Бондаренко. Ему стреляли в спину: две пули попали в поясницу, одна - в голову", - отметили в полиции.

После этого злоумышленники забрали машину Бондаренко.

По предварительным данным, было несколько нападающих в темной одежде, которые сейчас могут передвигаться на белом Nissan убитого бизнесмена и депутата.

В полиции также предупреждают, что злоумышленники могут быть вооруженными, и просят к ним не приближаться, а сразу вызывать милицию.

На странице Facebook партии "Відродження" указано, что погибший Николай Бондаренко с 2014 года возглавлял Никопольскую районную организацию политической силы. Покойный был депутатом райсовета пяти созывов подряд, с 1994 по 2015 годы.

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