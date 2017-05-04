Адвокат Сущенко готовится к рассмотрению жалобы на продление ареста

Адвокат незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что они с подзащитным готовятся к рассмотрению жалобы на продление ареста, которое состоится 18 мая.

Об этом сообщает "Укринформ".

"После праздников побывал у Романа Сущенко. Готовились к рассмотрению жалобы на продление ареста 18 мая. Как и прежде, будем настаивать на домашнем аресте и статусе "иного лица" ("общественного защитника") для украинского консула Геннадия Брескаленко", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что Брескаленко посещал Сущенко в прошлую пятницу, а в следующий раз пойдет к нему 5 мая (по закону ему разрешено два посещения в месяц).

Как известно, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.