За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб
Пятница, 5 мая 2017, 13:08
На протяжении прошлых суток в зоне АТО получили ранения 10 украинских военных.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, однако 10 воинов получили ранения вследствие обстрелов", - отметил Лысенко.
Он уточнил, что 6 из них были ранены в районе Луганского, 4 – в районе Павлополя.
Как известно, в четверг, 4 мая, около 18 часов боевики ОРДО обстреляли населенный пункт Безыменное. Под обстрел попали как военнослужащие ВСУ, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.
Украинская правда