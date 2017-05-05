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За сутки на Донбассе ранены 10 военных – штаб

Пятница, 5 мая 2017, 13:08

На протяжении прошлых суток в зоне АТО получили ранения 10 украинских военных.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, однако 10 воинов получили ранения вследствие обстрелов", - отметил Лысенко.

Он уточнил, что 6 из них были ранены в районе Луганского, 4 – в районе Павлополя.

Как известно, в четверг, 4 мая, около 18 часов боевики ОРДО обстреляли населенный пункт Безыменное. Под обстрел попали как военнослужащие ВСУ, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТО
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