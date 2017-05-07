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Трамп поздравил Макрона с "большой победой"

Воскресенье, 7 мая 2017, 22:58

Президент США Дональд Трамп поздравил кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона с "большой победой" на выборах.

Приветствие Трамп разместил в своем Твиттере.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня как нового президента Франции. Я с нетерпением ожидаю возможности работать с ним", - заявил Трамп.

Как известно, по данным экзит-полов, лидер движения "Вперед!" Эмануэль Макрон победил на выборах президента Франции.

В начале февраля после нападения на военный патруль возле Лувра Трамп заявил, что попытка теракта должна стать предостережением для Соединенных Штатов.

"Франция вновь на грани. Америка, разбирайся в ситуации!" - написал Трамп в Twitter.

После инаугурации новый президент США приветствовал решение Великобритании выйти из ЕС, позже издал указ, которым запретил прием сирийских беженцев в США. Также Трамп приостановил выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.

В свою очередь действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что новая американская администрация "бросает вызовы", которые касаются правил торговли и того, что позиции Европы для решения конфликтов в мире.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявляли, что Франция и Германия несут особую ответственность за судьбу Европейского проекта и должны противодействовать популизму и экстремизму. 

"Мы должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы избрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и на благо наших собственных интересов и ценностей", - заявлял Олланд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампФранциявиборы
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