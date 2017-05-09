"Бессмертный полк" дошел до Вечного огня в Киеве, перепалки не утихают

Марш "Бессмертный полк" в центре Киева завершился возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", колонна прибыла к монументу около 11:30.

Вверху над Вечным огнем несколько десятков представителей националистических организаций развернули большой флаг Украины и пели национальный гимн Украины.

Участники марша молча по очереди возложили гвоздики к монументу. В ответ националисты скандировали: "Ганьба!".

В толпе периодически возникают словесные перепалки, но быстро затихают.

Как сообщает корреспондент канала "112 Украина" по состоянию на 12:30, продолжаются перепалки между "ОУНовцами" и правоохранителями, есть задержанные. Женщина кинула бутылку в правоохранителей, силовики поливают активистов водой.

Другой корреспондент "112-го" сообщил, что около 12:20 в парке Славы произошли столкновения.

Ранее полиция сообщила, что из офиса ОУН в толпу бросили дымовую шашку и шарики с краской, также бросали яйца, картофель и палки. Открыто производство по статье о хулиганстве.

Как известно, центр Киева 9 мая охраняет большое количество правоохранителей.

Небо над парком Славы патрулирует полицейский вертолет.