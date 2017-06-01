Суд полностью оправдал Баранова, который был "министром" в ОРЛО

Кременский районный суд оправдал Сергея Баранова, который в свое время был на "посту" так называемого "министра угольной промышленности ЛНР".

Об этом в четверг сообщается в сюжете "5 канала".

Судьи аргументировали свое решение тем, что сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств причастности Баранова к созданию террористической группировки.

"В суде Баранов и его защита доказали, что "министром" он стал вынужденно под дулами автоматов", - говорится в сюжете.

Указывается, что за 26 месяцев следственных действий и пребывания за решеткой дважды менялись прокуроры и четыре раза - состав судейской коллегии.

Прокуроры требовали лишить свободы подсудимого на 10 лет.

Сам Баранов заявил, что в июне 2014-го он был похищен террористами и уже в плену узнал, что жизнь жены под угрозой.

"Суд судил Баранова Сергея Александровича по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Признать невиновным и оправдать ввиду недоказанности совершения им этих уголовных правонарушений", - заявил судья Кременского районного суда Валерий Ковалев.

Прокуратура заявила, что будет обжаловать решение в апелляционном суде.

Как известно, в сентябре 2015 прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из так называемых "министров ЛНР" Сергея Баранова.

Сотрудники СБУ задержали его на Луганщине 31 марта 2015.

Прокуратура тогда сообщила, что Баранов (бывший руководитель одного из предприятий угольной отрасли Луганской области) в мае 2014 был назначен на так называемую должность "министра угольной промышленности Луганской народной республики", которую занимал до августа 2014 года.