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ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе выросло, ранены 9 гражданских

Четверг, 1 июня 2017, 16:03

За неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий пострадали 9 мирных жителей.

Об этом на брифинге 1 июня заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Мирные жители продолжают платить высокую цену за отказ сторон от соблюдения соглашений: СММ подтверждает 9 жертв среди гражданского населения за период 22-28 мая", – сказал Хуг.

"Шесть женщин и трое мужчин получили ранения. Пять – в районах, которые не находятся под контролем правительства – Яковлевка, Александровка, Холмский и юго-западном районе города Донецка, и четыре – в контролируемых украинской властью районах – в Авдеевке и Красногоровке" – отчитывается ОБСЕ.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали увеличение на 45% числа нарушений прекращения огня 22-28 мая на востоке Украины.

Украинская правда

Темы: ДонбассОБСЕ
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