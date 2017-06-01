Геращенко рассказал подробности нападения на Осмаева и Окуеву

Советник главы МВД Антон Геращенко заявляет, что правоохранители предприняли меры для того, чтобы напавший на Адама Осмаева и Амину Окуеву не покончил с собой.

Об этом он написал в Facebook в четверг вечером.

"Очередной террористический акт, организованный с территории Российской Федерации, произошёл только что в Киеве. Киллер, представившийся журналистом французской газеты "Le Mond", договорился об интервью с семьёй моих хороших знакомых - Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой, пострадавшими в своё время от преследований Путина и добровольцами защищающих Украину", - сообщил он.

По словам Геращенко, во время интервью негодяй достал пистолет "Глок" и начал стрелять в Адама Осмаева.

"Не растерявшись, Амина Окуева достала пистолет, которым она была награждена Министром МВД Арсеном Аваковым за верную службу в добровольческом батальоне "Киев - 2", и четырежды выстрелила в киллера", - написал политик.

Геращенко уточнил, что Адам Осмаев с двумя пулевыми ранениями и неудавшийся киллер доставлены в одну из больниц Киева.

"Им оказана медицинская помощь. По данным медиков их жизни ничего не угрожает. И киллер и Адам Осмаев находятся под охраной спецподразделений полиции. Также предприняты меры для недопущения того, чтобы киллер покончил жизнь самоубийством", - рассказал он.

Советник главы МВД также напомнил, что у нападавшего при себе обнаружены документы гражданина Украины - Дакара Александра Венусовича, 1958 года рождения.

Сейчас, по словам политика, полиция и спецслужбы проверяют реальность существования такого человека и историю его жизни.

"Уже сейчас мы видим, что паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт - 15 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде - 11 февраля 2016 года. Совпадение? Не думаю! Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович. А совершенно другое лицо, которое регулярно ездило в Россию для получения инструкций из Центра", - предположил Геращенко.

"Последнее его возвращение из РФ было в середине мая месяца. После чего данный гражданин вдруг решил связаться с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой под видом журналиста французской газеты "Le Mond". Совпадение? Не думаю!", - добавил он.

Советник МВД отметил, что следствие будет рассматривать все версии мотивов покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Там конечно будет и чеченский след, что больше всего будут раскручивать российские пропагандисткие СМИ и их пособники в Украине. Другая версия, которая очевидна в данном случае, - это попытка хорошо продуманного и организованного заказного убийства, подготовленного заранее внедрённым в Украину киллером, подготовленным российскими спецслужбами", - отметил Геращенко.

Он также предположил, что "киллера ждёт суд и скорее всего пожизненное заключение, если он не будет сотрудничать со следствием и не расскажет о деталях его вербовки и организации покушения на убийство".

Как известно, 1 июня на Подоле в Киеве стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева.

По предварительной информации, Осмаев в результате стрельбы получил два ранения. В ответ Окуева сделала четыре выстрела в нападавшего.

Украинская правда