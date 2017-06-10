Трамп встретится с Путиным на полях G20, а перед тем заедет в Польшу

Президент США Дональд Трамп проведет первую встречу с президентом России Владимиром Путиным в июле во время саммита G20.

Об этом сообщил представитель администрации Белого дома, пишет Bloomberg.

Встреча пройдет на фоне растущего внимания к расследованию вероятного сговора соратников Трампа с русскими и российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.

Представитель администрации сообщил журналистам, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным во время июльской поездки, которая будет включать остановку в Варшаве.

Как сообщает Reuters, Трамп посетит Польшу перед саммитом G20. Визит должен "подчеркнуть приоритет укрепления колективной обороны НАТО", Трамп также будет присутствовать на встрече на высшем уровне "Инициативы трех морей", чтобы "продемонстрировать крепкие связи с Центральной Европой", говорится в сообщении.

Форум "Инициативы трех морей" состоится в Вроцлаве 6-7 июля.