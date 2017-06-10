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В Киеве демонтировали забор вокруг "имения Хомутынника", в Одессе - застройку на пляже

Суббота, 10 июня 2017, 23:12

В Киеве активисты демонтировали часть заборов и ворот вокруг имений, которые перекрывали свободный доступ к берегу Днепра.

Об этом 10 июня сообщили активисты "Автомайдана".

По данным участников акции, заграждения были демонтированы вокруг "имений семейства Хомутынника (нардеп Виталий Хомутынник, глава депутатской группы "Партия "Возрождение")".

"(Заборы) перекрывали свободный доступ к берегу Днепра детям, которые ранее переправлялись из этих мест в летний лагерь на Ольжином острове, который находится напротив. Со следующей недели детский клуб "Искра" снова начнет организовывать летний лагерь для детей на данном острове, что он и делает последние 20 лет", - отметили в "Автомайдане".

Кроме того, в Одессе представители организаций "Автомайдан", "Гражданский корпус", "Национальный корпус", "Уличный фронт", ВОО "Сокол" провели акцию по очистке Чкаловского пляжа от незаконных объектов застройки.

Как сообщает Думская.netучастники акции против застройки подожгли строительный лес, выбросили e бассейн емкости с песком и начали демонтаж металлического каркаса.

"Во время демонтажа произошла небольшая драка с представителями охранного агентства. Полиция задержала самых активных участников драки, задержаны 8 человек", - говорится в сообщении.

 
Фото Андрея Колисниченко
 
 
 

Как отмечают активисты, в начале июня с помощью тяжелой техники строители жилого комплекса "Greenwood" начали уничтожать Одесский ботсад, вырыли котлован, "лишнюю" землю вывезли грузовиками. Данная территория является оползнеопасной. 

По информации местных активистов, работы проводятся под председательством "партнера и главного спонсора избирательной кампании мэра Труханова Владимира Галантерника", бизнес-партнеры которого связаны с застройкой ЖК "Greenwood".

"Практически одновременно начались работы на пляже "Лагуна", который расположен неподалеку от ЖК "Greenwood" и также имеет отношение к бизнес-партнерам Галантерника. Здесь в июле 2015 года Михеил Саакашвили (экс-глава Одесской ОГА) снес бетонный забор, который перекрывал доступ к пляжу, теперь экскаватором здесь уничтожают пляж, а забор начинают восстанавливать", - отмечают активисты.

Темы: КиевОдесса
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