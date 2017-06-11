В Амстердаме автомобиль въехал в прохожих, есть пострадавшие

Вечером 10 июня в Амстердаме на площади у железнодорожного вокзала автомобиль въехал в прохожих, как минимум 8 человек пострадали.

Об этом сообщает BNO News.

Двое из пострадавших получили серьезные травмы.

Отмечается, что полицейские подошли к авто, припаркованному в неположенном месте. Водитель хотел скрыться и в результате наехал на пешеходов, а затем врезался в стену.

Водителя сразу арестовали. Полиция расследует инцидент, однако отмечается, что это не было террористическим актом.