Более 900 украинцев уже въехали в ЕС без визы в паспорте

Границу Европейского союза по состоянию на 13:00 пересекли 23 232 гражданина Украины, из них 5913 человек - по биометрическим паспортам, в том числе 913 без виз.

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

293 украинца пересекли границу без виз в воздушных пунктах пропуска (32%), 620 человек въехали через наземные пункты пропуска, из них 381 - с Польшей, 33 - со Словакией, 142 - с Венгрией, 64 - с Румынией.

С начала действия безвизового режима во въезде отказали пяти гражданам. О причинах отказа четырем из них уже сообщалось.

Еще не пропустили одного ребенка, который ехал с родителями, имея обычный заграничный паспорт без визы, тогда как у родителей были биометрические паспорта. "Родители признали свою ошибку. Претензий не имеют", - сказал Погорельцев.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

О том, как будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Более подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".