СНБО заявляет, что от его имени слали письма из России

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявляет, что от имени его пресс-службы с IP-адреса, зарегистрированного в России, рассылали сообщения бессмысленного содержания.



Это произошло 11 июня, сообщает пресс-служба СНБО, не уточняя содержания сообщений.



В Совбезе считают это одной из провокаций российских спецслужб в информационной сфере.



СНБО призывает журналистов быть внимательными к контенту сообщений и отправителям.