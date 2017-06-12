Боевики разбомбили целую улицу в селе под Волновахой

Террористы ОРДО в ночь на понедельник обстреляли два села под Волновахой, в одном из которых разбомбили целую улицу.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по данным правоохранителей, в селе Ольгинка под огнем террористов оказалась улица Центральная. На ней повреждены все 12 домов - стены, окна, крыши. В результате обстрела также повреждена электроподстанция, 140 домов остались без света.

Обстрел продолжался с 2:00 до 4:00 утра. Когда посреди села начали падать снаряды, жители были вынуждены покинуть дома и прятаться в подвалах.

Около 5:00 боевики открыли огонь по поселку Графское (бывшее Комсомольское). Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.

По предварительным данным, люди не пострадали, но эта информация еще уточняется.

Утром на местах обстрелов работают следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Как сообщалось, из-за обстрелов по состоянию на 7 утра понедельника Волноваха остается без воды.

Украинская правда