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В ЕС полны хороших ожиданий от безвиза для Украины

Понедельник, 12 июня 2017, 13:48

Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарели заявил, что Украина и Европейский Союз должны совместно уважать права и обязанности по безвизовому режиму.

Об этом он сказал в Киеве в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Украинские граждане со своей стороны должны уважать и обязательства и права, которые предусматривает безвизовый режим. И надеемся, что в случае обоюдного уважения к этим правам и возможностям, обязательствам, которые предусмотрены безвизовым режимом, обе стороны, как Украина, так и Европейский Союз, получат только преимущества от расширения контактов", – сказал Мингарелли.

Посол ЕС уверен, что многие украинцы воспользуются возможностью без виз посещать страны ЕС.

"Мы надеемся, что благодаря этим посещениям, они получат лучшее понимание того, что такое страны Западной Европы. Уверен, что они своими поездками смогут проектировать положительный имидж Украины в этих странах, в которые они будут ездить", – отметил Мингарелли.

Он подчеркнул, что безвизовый режим также будет способствовать гуманитарным контактам и контактам в деловой сфере.

"Украина благодаря безвизовому режиму становится ближе к Европейскому Союзу и мы полны хороших ожиданий от введения безвизового режима для Украины", – сказал посол ЕС.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 июня безвизовым режимом с Европой воспользовалось 1894 гражданина Украины.

Темы: ЕСвизыбезвиз
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