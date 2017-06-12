Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь прислала 58 тонн гуманитарной помощи для Донбасса

Понедельник, 12 июня 2017, 14:16

Беларусь предоставила Украине 58 тонн гуманитарной помощи для жителей подконтрольных и неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина.

Сокол отметил, что груз уже въехал на украинскую территорию. В понедельник его должен получить Международный комитет Красного Креста на свой склад близ Киева. Впоследствии МККК должен доставить гуманитарку на восток Украины.

"Для главы Белорусского государства принципиальным является тот вопрос, что при содействии Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и представительства МККК, гуманитарная помощь будет доставлена по обе стороны конфликта", - сказал посол.

Все предоставленные товары произведены в Беларуси, и состоят из четырех продуктовых пакетов - масло, крупы, макаронные изделия, сахар, мука, а также гигиенических наборов - шампуни, мыло, зубная паста.

Также, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука отметил, что больше всего в помощи нуждаются украинцы на линиях столкновения, и поблагодарил Беларусь за помощь.

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Беларусь
В Беларусь прибыла еще одна колонна "Вагнера": теперь с броневыми "Щуками"
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси
Последние новости
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
11:44
видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
Все новости...
Реклама: