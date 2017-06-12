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Рева назвал размер желаемой минимальной пенсии в Украине

Понедельник, 12 июня 2017, 16:18

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что сейчас приемлемой минимальной пенсией в Украине является 4000 гривен.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"В нынешних условиях я считаю, что пенсия, которая бы обеспечила нормальную жизнь, должна быть в сегодняшней Украине не менее 4 тысяч гривен", - сказал он.

Также Рева рассказал о высоких пенсиях чиновников, о которых часто упоминают политики.

"У нас существует ограничение по выплате пенсии 10 740 грн. То есть любые расчет, который делается для новых пенсионеров, пенсия выплачивается на руки не более 10 740 грн. Исключением являются те люди, которые до введения законодательного запрета получали пенсию выше. Таких на сегодняшний день у нас есть около 20 тысяч по Украине с 12 миллионов пенсионеров", - рассказал он.

"Самую большую пенсию в Украине получает гражданин, летчик-испытатель, Герой Украины. Его пенсия в месяц составляет 58 тысяч грн", - добавил он.

По его словам, разговоры о 100-200 тысяч грн пенсии "это пока разговоры".

Он отметил, что украинские судьи по закону получают пожизненное содержание и получают пенсию в размере зарплаты, которая может достигать "несколько сотен тысяч гривен".

"Но мы проектом закона о пенсионной реформе предусмотрели приведения этих норм в соответствие с общими стандартами", - сказал Рева.

Как известно, Рева заявил, что прогнозируемый рост средней заработной платы на 37 процентов - до 7100 гривен - предполагается уже к концу года.

Темы: пенсииУкраина
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