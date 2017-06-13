Украинцам с пропиской на Донбассе и в Крыму биометрические паспорта выдадут после спецпроверки

Переселенцы из Донбасса и Крыма для получения биометрических паспортов должны предоставить дополнительные документы для идентификации личности.

Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире Еспресо.TV в понедельник вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса и Крыма необходимо предоставить дополнительные документы для идентификации личности", – сказал он.

Полищук подчеркнул, что дополнительная проверка связана с невозможностью идентификации переселенцев по форме №1.

"Определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать лицо по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию", - отметил он.

По словам Полищука, для подтверждения личности необходимо будет предоставить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, свидетельство о рождении, военный билет или другие документы.