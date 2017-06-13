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Авдеевка до сих пор без газа, а часть Донецкой области - без воды

Вторник, 13 июня 2017, 09:11

На Донбассе Авдеевка до сих пор остается без газа, а в части Донецкой области вода подается почасово.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 13 июня газоснабжения в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников". - отметили в ГСЧС.

Относительно подачи воды, то в ГСЧС напомнили, что из-за обстрелов прекращено электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), Великоанадольскую (г. Волноваха), Старокрымскую № 1 и №2 (г. Мариуполь). Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовський, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

"13 июня будет продолжаться почасовая подача и подвоз воды населению, ремонтными бригадами планируется подключение насосной станции к электроснабжению, проведения подготовительных работ к запуску станции и проверка оборудования на выявление дополнительных повреждений в условиях безопасности работников", - отметили в ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: АвдеевкаДонецкая область
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