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Экзамен на водительские права: МВД вводит новые экзаменационные билеты

Вторник, 13 июня 2017, 13:20

На следующей неделе в сервисных центрах МВД состоится внедрение новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения.

Об этом 13 июня на открытии нового сервисного центра МВД в Киеве на Петровке заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает "Укринформ".

"У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов (ПДД. - ред.)", – сказал Криклий.

Он добавил, что результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД "бешеные": было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений.

К этому процессу, по словам Криклия, присоединились 11 тысяч граждан из разных уголков Украины, в том числе и из Крыма.

"И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений. - ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать даже о теоретической возможности приобрести права, не имея знаний", – подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД.

Темы: автоМВД
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