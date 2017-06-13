В третьем блоке ЧАЭС произошло задымление
Вторник, 13 июня 2017, 20:21
В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции во вторник днем произошло задымление.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.
Согласно пресс-релизу, информация о задымлении в помещении №509 появилась в 15:57, а через несколько минут задымление уже ликвидировали работники ГСЧС.
"Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", - сказано в сообщении.
О причинах задымления не сообщается.
Украинская правда