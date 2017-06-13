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В третьем блоке ЧАЭС произошло задымление

Вторник, 13 июня 2017, 20:21

В одном из помещений блока №3 Чернобыльской атомной электростанции во вторник днем произошло задымление.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.

Согласно пресс-релизу, информация о задымлении в помещении №509 появилась в 15:57, а через несколько минут задымление уже ликвидировали работники ГСЧС.

"Радиационное состояние помещений блока №3 и площадки ЧАЭС без изменений", - сказано в сообщении.

О причинах задымления не сообщается.

Украинская правда

Темы: Чернобыль
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