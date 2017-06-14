США впервые за 25 лет не поздравили РФ с днем России

Посольство России сообщило, что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с днем России.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - сказал представитель посольства РФ Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

День России отмечается 12 июня.