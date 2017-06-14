ГПУ пришла с обысками к Нацполиции Киевской области

Генпрокуратура проводит обыски по местам работы и проживания руководящего состава Управления финобеспечения и бухучета ГУ Нацполиции в Киевской области, которых подозревают в завладении почти миллионом гривен государственных средств.



Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в среду.



Досудебным расследованием установлено, что указанные должностные лица в период 2015-2016 годов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладели государственными средствами в сумме почти один миллион гривен, которые предназначались для выплаты заработной платы и денежного обеспечения личному составу ГУ ЧП в Киевской области.



Они перечисляли денежные средства на банковские счета, оформленые на подставных лиц, в том числе "мертвые души".

Глава департамента по расследованию особо важных дел в экономике ГПУ Владимир Гуцуляк в комментарии телеканалу "112 Украина" пояснил, что сейчас обыски проходят в помещении ГУ Наполиции в Киевской области, в частности в финансовом подразделении.



"В кабинетах главного бухгалтера, ее заместителя, а также ряда специалистов в области бухгалтерского учета и по местам их проживания", - сказал Гуцуляк.

В ГПУ указывают, что во время проведения следственных действий уже обнаружены и изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц правоохранительных органов.



За содеянное уголовное правонарушение лицам, причастным к совершению преступления, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.