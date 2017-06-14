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Садовый назвал давлением арест директора компании, которая вывозит мусор

Среда, 14 июня 2017, 16:12

Мэр Львова Андрей Садовый назвал политическим давлением арест директора компании "АВЕ Львов", которая вывозила мусор из города.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Будет окончательное решение суда по тому или иному делу, тогда можно будет этот вопрос дебатировать. Для меня главное, чтобы фирма работала и вывозила отходы. Если ей некуда возить - это проблема. В Украине 5,5 тыс полигонов. Всегда можно открыть полигон, чтобы принять отходы. Но должно быть политическое желание. Однозначно, что это политическое давление и банальная блокада города Львов", - сказал Садовый об аресте директора компании "АВЕ Львов".

Также Садовый отметил, что не будет вмешиваться в ситуацию с компанией.

"У нас по всем предприятиям в городском совете обыски, изъятия документов. Это такое время сегодня в нашей стране. Это чешский инвестор. Думаю, что чехи будут думать перед тем, как что-то инвестировать в Украину, когда есть такое отношение. Потому что они объявили форс-мажор, им некуда вывозить отходы. Я не буду вмешиваться в этот процесс. Я просто сигнализирую, что у нас критическая ситуация в городе", - заявил мэр Львова.

Как сообщалось, прокуратура Львовской области осуществляет процессуальное руководство в производстве о махинациях с вывозом мусора из Львова.

В ходе досудебного расследования установлено, что перевозчикам, уполномоченным на вывоз мусора из Львова, предоставляли услуги по захоронению отходов ряд предприятий в Днепре, созданных в конце прошлого года.

В среду, 14 мая, на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

Галицкий районный суд Львова 14 июня отправил под стражу на два месяца директора фирмы "АВЕ Львов" Юрия Грибана, подозреваемого в хищении средств города при вывозе отходов.

Украинская правда

Темы: Львов
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