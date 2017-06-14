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Двух служащих Ирпенского горсовета арестовали за хищение 21 миллиона

Среда, 14 июня 2017, 21:53

Должностных лиц исполнительного комитета Ирпенского горсовета уличили в том, что они совместно с другими людьми через фиктивные предприятия присвоили государственные деньги в сумме более 21 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сообщено о подозрении двум лицам. Одному - в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами Ирпенского городского совета своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 205 (незаконное приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывателем, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному человеку сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (незаконное приобретение (создание) субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности) и по ч.ч. 3,4 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывателем, совершенная по предварительному сговору группой лиц, использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Подозреваемым избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму более 8,5 млн гривен.

Украинская правда

Темы: Киевская областьпрокуратуракоррупция
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