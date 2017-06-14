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В Николаеве разоблачили врачей, которые брали деньги с детей школы-интерната

Среда, 14 июня 2017, 22:57

В Николаеве разоблачили двух врачей, которые организовали схему по получению взяток.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно информации, подозреваемые также являются членами медикопедагогической комиссии.

"Деньги требовали за подтверждение медицинских показателей для прохождения обучения в одной из школ-интернатов, а также за не создание искусственных препятствий во время заседания указанной комиссии", - рассказали в ведомстве.

В среду правоохранители задержали одного из фигурантов дела в служебном кабинете. Врач получил 200 долларов США неправомерной выгоды.

Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: Николаевкоррупциямедицина
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