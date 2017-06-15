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Боевики утром обстреляли Марьинку

Четверг, 15 июня 2017, 08:59

Боевики утром обстреляли Марьинку в Донецкой области, вероятно из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Антон Миронович.

"Около 7.00 боевики обстреляли Марьинку. Вероятно из РСЗО Град-П. Информация о последствиях и обстоятельства уточняется", - написал он в Facebook.

Чуть позже в комментарии "Украинской правде" он сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал, однако повреждены несколько домов.

"По предварительной информации, важные объекты не повреждены", - добавил он.

В свою очередь глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил эту информацию и добавил, что 120 мм артиллерийские снаряды попали в домовладения в Марьинке по ул.Тельмана,Матросова, Орджоникидзе.

"Пострадавших нет. На месте работают следователи полиции", - добавил он.

Также он опубликовал фото.

 
 
 

Как известно, согласно минским соглашениям, ствольная артиллерия типа РСЗО Град-П должна быть отведена от линии разграничения.

Оксана Коваленко, УП

Темы: АТОДонбасс
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