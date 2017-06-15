В пять районов Донетчины планируют вернуть воду в четверг

Электроснабжение насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановлено, проводят регламентные работы и тестируют оборудование для наполнения системы водой.



Об этом сообщает утром 15 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, напоминая, что с 10 июня из-за повреждения двух ЛЭП и трансформаторной подстанции 5 районов Донецкой области – Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский – были без централизованного водоснабжения.



"15 июня, при условии прохождения тестирования оборудования, водоснабжение будет восстановлено", – информирует ГСЧС.



Пока воду подают из резервуаров и скважин по графику. Организован подвоз воды населению (с начала работ подвезено 435,2 т питьевой и 1 тысяча 360,95 т технической воды).

КП Вода Донбасу: відновлено енергопост. нас.станції 1-го підйому Півд.-Донб.водогону, в роботі нас.агрегат #6, здійсн.наповнення водогону — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 15, 2017





В то же время, Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения, ремонтные работы поврежденного 7 июня газопровода не проводили из-за опасности для работников.



Алена Рощенко, УП