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Путин ответил Порошенко на "немытую Россию"

Четверг, 15 июня 2017, 13:36
Путин ответил Порошенко на немытую Россию

Президент России Владимир Путин говорит, что не видел выступления главы украинского государства Петра Порошенко, когда он цитировал Лермонтова, но посоветовал ему быть "настороже" с "голубыми мундирами" Европейского союза.

Об этом он заявил 15 июня во время "Прямой линии с президентом России", отвечая на - как было заявлено - "вопрос из соцсети ВКонтакте".

"Я не видел этого выступления, но мне вчера об этом сказали. Это говорит о том, что он знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю", – сказал президент РФ.

При этом Путин отметил, что Порошенко цитировал Лермонтова не полностью, и прочитал вторую строфу.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

"Лермонтов – если это был он – написал эти стихи в 1841 или 42 году примерно, когда ехал на Кавказ… В этот момент области, которые сейчас считаются Украиной, были областями России. Так что здесь особо нос нечего задирать", – заявил Путин.

"Он просто переезжал  в другую часть Российской империи, никуда не уезжал. Может быть Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается.. Просто делает это тонко, с оглядкой на ура-патриотов или настоящих националистов - придурков…", – продолжил издевку президент РФ.

По словам Путина, "скорее всего Порошенко хотел показать своим избирателям, что выполняет данные обещания, делает цивилизационный выбор, ведет страну в Европу", но отметил, что "голубых мундиров" в Европе больше, чем в России".

Президент РФ посоветовал украинскому президенту "не расслабляться и поглядывать по сторонам".

По мнению Путина, "у многих людей в Украине могут возникнуть вопросы гигиенического характера".

Российский президент заявил, что "не будет жестко отвечать Порошенко из уважения к украинскому народу, общей истории", однако процитировал Тараса Шевченко:

"Доборолась Украина до самого края и хуже ляхов распинают ее собственные дети".

Президент РФ также посоветовал Порошенко "закрыть счета в офшорных зонах, прежде чем становиться европейцем" и пожелал Украине, "чтобы сложный период ее истории скорее закончился".

Как известно, согласно расследованию, которое опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2017 года, с президентом РФ Владимиром Путиным могут быть связаны оффшоры, оборот по счетам которых превышает 2 миллиарда долларов.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинПорошенко
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