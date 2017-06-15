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Суд снял ограничения на вывоз вещей из Крыма

Четверг, 15 июня 2017, 19:28

Апелляционный административный суд Киева отменил пункт 1 постановления Кабмина №1035 от 16 декабря 2015 года, которым запрещалось перевозить товары на материковую часть Украины с временно оккупированного Крыма, и наоборот.

Об этом сообщается на Facebook-странице общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма.

"Мы просим всех лиц, пересекающих КПВВ с Крымом после 14 июня 2017 года и испытывающих какие-либо препятствия в провозе личных вещей, обращаться в нашу приемную за бесплатной правовой помощью", - отмечается в сообщении.

Как известно, пункт 1 указанного постановления запрещал на период временной оккупации поставку товаров (работ, услуг) под всеми таможенными режимами с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию, за исключением:

- личных вещей граждан, определенных частью первой статьи 370 Таможенного кодекса Украины (кроме товаров, определенных пунктом 24 части первой указанной статьи), перемещаемых в ручной клади и/или сопровождаемом багаже;

- социально значимых продуктов питания, перемещаемых гражданами, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и суммарный вес которых не превышает 50 килограммов на одного человека, по перечню согласно приложению.

Темы: Крымправа человекасуд
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