СМИ: На территории Киево-Печерской лавры - более десяти незаконных строек

На территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монашеские здания, Киево-Печерская лавра" разрушают и перестраивают памятники архитектуры, возводя новые объекты без согласования с ЮНЕСКО и без предоставления Киево-Печерском заповеднике проектно разрешительной документации.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы" со ссылкой на материалы мониторинга научного отдела охраны и мониторинга состояния недвижимых памятников Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Копии актов научного отдела журналистам предоставили бывшие работники заповедника Андрей Рымар и Наталья Загрыва.

По словам Натальи Загрывы, руководство их уволило, чтобы "избавиться от людей, которые тщательно собирали и сообщали информацию о незаконных строительства на территории лавры".

Согласно копий составленных актов, по меньшей мере пять памятников архитектуры местного значения на территории Лавры было перестроено без проектно-разрешительной документации на заказ Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Журналисты вместе осмотрели эти объекты и зафиксировали на фото все изменения вместе со специалистами.

Речь идет о:

Памятнике архитектуры местного значения "Северные ворота" (охранный № 893/76-Кв), которую по заказу Свято-Успенской Киево-Печерской лавры было перестроено в 2014-2015 году.

Памятнике архитектуры местного значения "Дом гостеприимный и контора" (охранный №893/55-Кв). Вследствие капитального ремонта в 2014 году достроен мансардный этаж.

Памятнике архитектуры местного значения "Ворота на территорию Ближних пещер" (охранный № 893/60-Кв), которое в течение 2015 года разобран и построены новые ворота.

Памятник архитектуры местного значения "Вход в галерею от Ближних к Дальним пещерам" (охранный №89367-Кв), которую перестроено в 2015 году.

Памятник архитектуры местного значения "Больница с церковью" (охранный номер №454/4-Кв). В течение 2016-2017 годов на ней сведено церковную баню.

Такие перестройки памятников архитектуры могут привести к потерям, убеждают в "Украинском обществе охраны памятников истории и культуры" - организации, которая более полувека следит за соблюдением законодательства по охране памятников.

В то же время журналисты сообщают о многочисленных пристройках к памятникам архитектуры и трех новостройках на территории заповедника.

В конце Ближнепещерной улицы - овощехранилище, возведенное в 2013 году, новый двухэтажный корпус и объект незавершенного строительства, так называемый экономический корпус. Проектно-разрешительной документации научному отделу охраны и мониторинга состояния недвижимых памятников заповедника предоставлено не было.

Главный архитектор Киево-Печерского заповедника Яков Дихтяр признал, что на территории заповедника есть нарушения при проведении строительных работ. Но каждый случай, по его словам, имеет свои причины.

Например, строительство церковной бани на корпусе-памятнике архитектуры, где была инфекционная больница, не остановили, потому что строили ее в нерабочие дни.

Главный архитектор сообщил, что строительства на территории заповедника осуществляются на основании Плана развития территории, утвержденного в 2012 году, и который не согласован с ЮНЕСКО.

"Почему вы так говорите, что мы не замечали? Мы писали и пишем, в том числе в ЮНЕСКО. Случилось как случилось. Как только выходные дни - они быстренько там что-то делают, и постепенно получилось то, что получилось", - сказал журналистам главный архитектор заповедника Яков Дихтяр.

В то же время документов на перестройку, капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию или новое строительство 16 объектов на территории Киево-Печерского заповедника журналистам предоставлено не было.

С 30 мая журналисты "Схемы" вели переговоры с пресс-службой Министерства культуры с просьбой об интервью с уполномоченным представителем, поскольку Минкультуры - орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны культурного наследия. Однако интервью не состоялось. Ответа на запрос, направленный того же 30 мая, до сих пор нет.

На просьбу об интервью с наместником Лавры Павлом отказали из-за командировки и состояние его здоровья. Ответов на письменный запрос от УПЦ (МП) также не последовало.