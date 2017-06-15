В Мариуполе полицейский за 15 тыс обещал получение водительских прав

В Мариуполе в получении взятки в сумме 15 600 грн разоблачили работника полиции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители установили, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдачи гражданам (которым запрещено их получать) водительских прав.

За свои "услуги" милиционер требовал неправомерную выгоду.

Полицейского уличили в четверг при получении 15600 грн взятки.

Сейчас решается вопрос о его задержании.

Украинская правда