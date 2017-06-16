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Парубий: США могут принять решение о предоставлении "Джевелинов" до конца года

Пятница, 16 июня 2017, 08:01

Администрация США может принять решение, положительное или отрицательное, о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года,.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал журналистам в четверг, после встречи со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном, передает Укринформ.

"Мы проговаривали, собственно, увеличение финансирования (в помощь Украине - ред.) в бюджете (США - ред.) на 2018 год и, конечно, мы обсуждали вопрос предоставления Украине летального оборонительного вооружения", - отметил председатель Верховной Рады.

При этом он подчеркнул, что со всеми, с кем встречался в течение первых трех дней визита в США, почувствовал поддержку. По его словам, вопрос оружия для Украины уже не является закрытой темой в администрации, по нему снова ведутся дискуссии.

"И я надеюсь на положительное решение о предоставлении Украине летального вооружения, в первую очередь, противотанковых комплексов "Джевелин", и очень рассчитываю, что в том числе, мой приезд будет способствовать тому, чтобы этот вопрос был решен", - отметил Парубий.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках, когда, по его мнению, эти дискуссии могут прийти к логическому выводу, украинский спикер отметил, что не хотел бы называть конкретных дат.

"Но я думаю, что решение должно было бы быть принято до конца этого года ... Решение, какое бы оно ни было - положительное или отрицательное - но я думаю, это дискуссия нескольких месяцев, и осенью мы сможем выйти на окончательное решение по этому поводу", - отметил спикер украинского парламента.

Темы: АТОСШАоружие
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