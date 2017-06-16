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Глава полиции Киева не готов легализовать проституцию

Пятница, 16 июня 2017, 10:51

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко говорит, что поскольку не жил в Европе, он не готов к легализации проституции.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я рос и воспитывался в этой стране и не считаю, что легализация проституции - это правильно. Легализовать - это все равно что подтолкнуть женщин к этому занятию", - отметил Корищенко.

По его мнению, государству следует обеспечивать женщин равными правами и условиями в обучении и построении карьеры, а не поощрять такой род занятия.

"Думаю, что мы можем построить сильную Украину и без легализации проституции. Хотя в Европе это есть, но я не родился там и не жил, и у меня не тот уровень толерантности именно к этому вопросу", - добавил глава столичного управления Нацполиции.

По его словам, правоохранители ежедневно расследуют факты втягивания в проституцию, создания притонов, сутенерства и торговли людьми, и легализация этого явления не сможет исключить из него уголовное составляющую.

"Легализация проституции уж точно не уменьшит криминализации этой сферы. Даже если будут легальные проститутки, платящие налоги, вокруг них будут нелегальные сутенеры, криминал: у них и деньги будут вымогать, и нападения на них осуществлять", - убежден Корищенко.

Как сообщалось, в мае киевские правоохранители задержали 6 участников преступной группы, которые длительное время с применением насилия вовлекали женщин в занятие проституцией.

Темы: полицияКиевкриминалЕвропа
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