Комитет избирателей назвал главных популистов Рады

Антилидером рейтинга финансового популизма по количеству нереалистичных законопроектов является фракция "Оппозиционного блока".



Такие данные исследования в рамках проекта "Дословно" публикует 16 июня Комитет избирателей Украины.



Отмечается, что анализ был проведен на основе выводов Министерства финансов о возможностях финансовой реализации законопроектов.



За январь-май 2017 Минфин предоставил экспертные заключения по 738 проектах законов. Из них каждый третий (296 законопроектов) получил отрицательное заключение министерства.

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Таким образом, за январь-май депутаты Оппоблока подали 75 законопроектов, из которых 61, или 81%, получили отрицательное заключение Минфина.



На втором месте Радикальная партия Олега Ляшко. Депутаты РПЛ присоединились к разработке 79 законопроектов, из которых 56, или 71%, были признаны нереалистичными к исполнению.



На третьем месте депутаты "Свободы" – 65% их законопроектов получили отрицательное заключение Минфина.



Результаты по другим политическим силам ВО "Батькивщина" – 58% нереалистичных законопроектов, "Видродження" – 57%, "Самопомич" – 55%, БПП – 54%, "Народный Фронт" – 49%.



Глава КИУ Алексей Кошель считает такие показатели угрожающими для работы Верховной Рады.



"Тот факт, что Минфин "рубит" каждый третий законопроект свидетельствует о 2 масштабных проблемах в украинском парламенте: во-первых, низкое качество проектов законодательных актов, во-вторых, масштабы популизма, которые уже стали угрожающими парламентской работы", – отметил он.



Относительно методологии исследования в КИУ отмечают, что в случае, если среди авторов законопроекта были депутаты различных фракций и групп, такой проект закона засчитывался как инициатива каждой из таких политических сил.



Украинская правда