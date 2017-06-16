Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет избирателей назвал главных популистов Рады

Пятница, 16 июня 2017, 13:33

Антилидером рейтинга финансового популизма по количеству нереалистичных законопроектов является фракция "Оппозиционного блока".

Такие данные исследования в рамках проекта "Дословно" публикует 16 июня Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что анализ был проведен на основе выводов Министерства финансов о возможностях финансовой реализации законопроектов.

За январь-май 2017 Минфин предоставил экспертные заключения по 738 проектах законов. Из них каждый третий (296 законопроектов) получил отрицательное заключение министерства.

 
Для увеличения - нажмите на изображение

Таким образом, за январь-май депутаты Оппоблока подали 75 законопроектов, из которых 61, или 81%, получили отрицательное заключение Минфина.

На втором месте Радикальная партия Олега Ляшко. Депутаты РПЛ присоединились к разработке 79 законопроектов, из которых 56, или 71%, были признаны нереалистичными к исполнению.

На третьем месте депутаты "Свободы" – 65% их законопроектов получили отрицательное заключение Минфина.

Результаты по другим политическим силам ВО "Батькивщина" – 58% нереалистичных законопроектов, "Видродження" – 57%, "Самопомич" – 55%, БПП – 54%, "Народный Фронт" – 49%.

Глава КИУ Алексей Кошель считает такие показатели угрожающими для работы Верховной Рады.

"Тот факт, что Минфин "рубит" каждый третий законопроект свидетельствует о 2 масштабных проблемах в украинском парламенте: во-первых, низкое качество проектов законодательных актов, во-вторых, масштабы популизма, которые уже стали угрожающими парламентской работы", – отметил он.

Относительно методологии исследования в КИУ отмечают, что в случае, если среди авторов законопроекта были депутаты различных фракций и групп, такой проект закона засчитывался как инициатива каждой из таких политических сил.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Верховная Рада
В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от "ЕС", который живет в Голливуде
Последние новости
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
Все новости...
Реклама: