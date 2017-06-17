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СБУ задержала администратора сепаратистской группы в "ВКонтакте"

Суббота, 17 июня 2017, 03:26

Сотрудники СБУ задержали жителя Павлограда Днепропетровской области, который администрировал сепаратистские сообщества в российской социальной сети "ВКонтакте".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что в 2016 году на мужчину "вышли" представители российских спецслужб, которые предложили ему администрировать и наполнять антиукраинское сообщество в Интернете.

По указанию кураторов администратор размещал статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя. В материалах, в частности, утверждалось, что Украина является частью России, а украинская армия - не дееспособна.

Во время обысков по месту жительства у администратора оперативники СБУ обнаружили мобильные устройства с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя) УК Украины.

Темы: СБУ
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