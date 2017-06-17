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Адвокат: По делу о расстрелах на Майдане опрошено до 70% свидетелей

Суббота, 17 июня 2017, 06:50
Адвокат: По делу о расстрелах на Майдане опрошено до 70% свидетелей

По делу о расстрелах на Майдане допрошено 60-70% свидетелей.

Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат Виталий Титич.

"Это дело уже больше года рассматривается по существу. Она глобально продвинулась, но я повторяю, там только пострадавших более 150 человек", - сказал он.

На вопрос, сколько свидетелей допросили по этому делу, адвокат ответил: "60-70%".

Титич добавил: "Процесс идет, но объективно он еще продолжаться довольно долго. Объективно оценивая - до года. Это позитивный сценарий. И если не будет вмешательств и срыва".

Темы: Майдан
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