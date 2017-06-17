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В Пенсионном фонде рассказали, какие пенсии у нардепов, прокуроров и судей

Суббота, 17 июня 2017, 12:38
В Пенсионном фонде рассказали, какие пенсии у нардепов, прокуроров и судей

По состоянию на 1 мая средний размер пенсионных выплат судьям согласно закону о "О судоустройстве и статусе судей"  составляет 23,7 тыс. грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Также в тройке наиболее высоких средние пенсионные выплаты по закону "О статусе народного депутата" – 15,17 тыс. грн и по закону "О прокуратуре" – 9,9 тыс. грн.

Средний размер всех пенсионных выплаты в Украине на эту дату равен 1,88 тыс. грн,

Пенсионные выплаты чернобыльцам составляют 3,54 тыс. грн, госслужащим – 3,41 тыс. грн и подпадающим под нормы закона "О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов" – 3,45 тыс. грн.

Пенсии уволенным с военной службы составляют 2,77 тыс. грн, пенсии по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – 1,73 тыс. грн, по закону "О пенсионном обеспечении" – 1,35 тыс. грн.

По состоянию на май пенсия свыше 10 тыс. грн  была у 21,2 тыс. лиц (0,2% от всех пенсионеров), еще 187 тыс., или 1,6% получали пенсии от 5 до 10 тыс. грн. 227,8 тыс. (1,9%) пенсионеров получали выплаты от 4 до 5 тыс. грн.

Наконец у 385,5 тыс. человек, или 3,3%, размер пенсии не дотягивал даже до 1 тыс. грн.

Всего на 1 мая в Украине 11 млн 745,88 тыс. пенсионеров. 

Интерфакс-Украина

Темы: пенсии
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