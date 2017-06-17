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Троян обещает освободить всю оккупированную территорию

Суббота, 17 июня 2017, 13:50

Замминистра внутренних дел Вадим Троян обещает, что все захваченные боевиками украинские земли будут освобождены.

Об этом он заявил в субботу на торжествах по случаю годовщины освобождения Мариуполя от боевиков, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы освободили Мариуполь, освободим и все захваченные боевиками украинские земли", - сказал Троян.

По центральному проспекту Мариуполя прошел военный парад в составе военнослужащих воинской части 3057 Национальной гвардии и Донецкого пограничного отряда, работников областного управления полиции, бойцов добробатов, бойцов морской пехоты.

Почетное место в колонне занял отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов", бойцы которого приложили все усилия, чтобы Мариуполь был свободным от боевиков.

"Мариуполь - это родной дом для "Азова", подразделения, которого боится Путин. И Мариуполь знает, что это за сила - добровольцы, что такое "Азов". Я обещаю, что мы никогда не покинем этот город, или же поляжем за него. Украина будет свободна!", - подчеркнул Троян.

Украинская правда

Темы: МариупольМВД
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