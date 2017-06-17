Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса

Суббота, 17 июня 2017, 16:21
Прокуратура взялась за продажу Курченко угля с оккупированного Донбасса

Главная военная прокуратура в субботу начала расследование по факту реализации незаконно добытого на оккупированной территории угля марки "антрацит" под руководством бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, в действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

"На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" шахтах и ​​рудниках", - отметила Сарган.

Она добавила, что в дальнейшем, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО "Укрзализныци", уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности.

"По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17.06.2017 г. внесены соответствующие сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование", - отметила Сарган.

Как сообщалось, 16 июня "Экономическая правда" сообщила со ссылкой на источники, что основатель группы "СЕПЕК" Сергей Курченко занялся экспортными поставками угля украинского происхождения.

По данным издания, сбыт антрацита осуществляется преимущественно в Турцию. Первые поставки начались в апреле, а приобрели системный характер в мае-июне.

Украинская правда

Темы: Курченкоуголь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Курченко
Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко
Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"
Кому достались "семейные" сокровища Януковича. Часть 4. Медиахолдинг Курченко
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: