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На Ровенщине произошло столкновение с копателями янтаря: 3 полицейских ранены

Суббота, 17 июня 2017, 17:18

В Ровенской области произошло столкновение между участниками незаконной добычи янтаря и полицейскими, в результате которого пострадали трое правоохранителей, повреждены два служебных авто.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Отмечается, что 17 июня около 4:00 полицейские выявили факт незаконной добычи янтаря и изъяли две мотопомпы у старателей.

"Чтобы помешать документированию преступления и изъятию мотопомп более сотни неизвестных спилили деревья, которыми перекрыли движение 10 правоохранителям. Во время столкновения пострадали трое полицейских спецподразделения Черкасской области. Полицейские с телесными повреждениями в виде многочисленных ушибов, ссадин и травм головы госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции. 

Отмечается, что старатели имели при себе оружие, поскольку с их стороны неоднократно доносились звуки, похожие на выстрелы.

 
 

"Чтобы пресечь правонарушение, полицейские провели предупредительные выстрелы в воздух. Около 8:00 в Рокитновскую райбольницу обратились 22-летний житель с. Вежица и 28-летний житель Старого Села с огнестрельными ранениями ног дробью. По словам потерпевших, они получили ранения во время конфликта с правоохранительными органами", - отметили в полиции.

Досудебные расследования начаты по факту сопротивления работникам милиции (ч. 2 ст. 342 УК Украины), по факту угроз и насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины), за умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 347 УК Украины) и за нарушение правил охраны или использования недр (ч. 2 ст. 240 УК Украины).

Темы: Ровенская областьянтарьполиция
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