Российский "Первый канал" докладывает Кремлю о ситуации в регионах – СМИ

Региональные корреспонденты российского "Первого канала" раз в неделю составляют список наиболее обсуждаемых на местах тем, после чего отчеты о ситуации в регионах отправляются в администрацию президента.

Об этом рассказали "Дождю" бывший и нынешний сотрудники "Первого канала".

По словам собеседников телеканала, отчеты они называют "рейтингом народных тем". Раз в неделю они должны составить список из трех-пяти явлений, которые больше всего обсуждаются в местном сообществе.

Корреспонденты, по их словам, отправляют отчеты начальнику корреспондентской сети "Первого канала" Тимуру Твалтвадзе. Установлен даже срок — каждые вторник или среда. Твалтвадзе отправляет их в Кремль, утверждают собеседники.

До осени прошлого года он ставил сотрудников перед фактом, что их работа "ложится на стол Вячеславу Володину" — курирующему внутреннюю политику первому замглавы кремлевской администрации, возглавившему осенью Госдуму. Идут ли теперь отчеты сменщику Володина Сергею Кириенко, который занял его место в сентябре 2016 года, собеседники не знают.

По их словам, они составляют отчеты с момента своего трудоустройства на канал несколько лет назад, но то же самое раньше делали их предшественники.

В "народных темах" нет цензуры, утверждают собеседники. "Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что "Путин дурак, а власти озверели", то так и пишешь. Иногда люди говорят, что готовы поднять власть на вилы. Так было, когда курс скакнул. Первая половина 2015 года", — рассказал собеседник "Дождя".

Корреспонденты "Первого канала" стараются максимально подробно описывать феномены общественного мнения: цитируют подслушанные разговоры, упоминают слухи, копируют комментарии с новостных сайтов, пересказывают оценки знакомых сотрудников полиции и ФСБ, рассказывает другой собеседник "Дождя". Некоторые сотрудники телеканала делают собственный вывод из описанного, отмечает он.

Источник в окружении Володина утверждает, что тому никогда не приходили отчеты "Первого канала". "Дождь" отправил на "Первый канал" запрос, но ответ на момент публикации новости не поступил.