АТО: в субботу ранены трое военных

В течение дня субботы в зоне АТО зафиксировано 22 вражеских обстрела, 9 из которых с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00.

В результате обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

На Приморском направлении боевики, используя минометы калибра 120 мм, вели огонь по украинским позициям вблизи Гранитного и Чермалыка. Кроме того, в районе Павлополя, Славного и Гнутово они осуществляли обстрелы опорных пунктов ВСУ из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

На Донецком направлении наиболее вопиющие факты нарушения условий прекращения огня были зафиксированы еще ночью, отметили в штабе.

Так, из 152-мм артиллерийских систем боевики открывали огонь по оборонным укреплениям воинов ВСУ в районе Авдеевки. Из такого же вооружение оккупанты обстреляли участок территории, расположенной неподалеку н.п. Калиново. Кроме того, враг совершил по защитникам Авдеевки более двадцати выстрелов из танка. Несколько позже противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреливал подразделения сил АТО в районе Верхнеторецкого. Неподалеку Зайцево бандиты били из вооружения БМП. А у Каменки оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие различных калибров.

На Луганском направлении утром вооруженные бандформирования с пехотного вооружения открывали огонь невысокой плотности по опорным пунктам сил АТО вблизи Станицы Луганской, Новоалександровки и Катериновки. Заметно активизировался противник на этом направлении уже во второй половине дня. В частности, украинские позиции в районе Крымского и Катериновки неоднократно попадали под вражеский огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда