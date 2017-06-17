Поселок Бердянское обстреляли из тяжелого оружия
Суббота, 17 июня 2017, 20:19
В субботу около 18 часов боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское вблизи Мариуполя из запрещенного вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.
В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. Никто из местных жителей не пострадал.
В Бердянском работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствий обстрела уточняется.
"Такими действиями НЗФ ОРДО в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отметили в СЦКК.
Украинская правда