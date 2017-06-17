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Поселок Бердянское обстреляли из тяжелого оружия

Суббота, 17 июня 2017, 20:19
Поселок Бердянское обстреляли из тяжелого оружия

В субботу около 18 часов боевики обстреляли жилой сектор поселка Бердянское вблизи Мариуполя из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. Никто из местных жителей не пострадал.

В Бердянском работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствий обстрела уточняется.

"Такими действиями НЗФ ОРДО в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение минскими договоренностями", - отметили в СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТО
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