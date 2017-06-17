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В Днепре задержали женщину, которая в театре ударила молотком бойца АТО

Суббота, 17 июня 2017, 21:43

В Днепре задержали женщину, которая ударила молотком бойца АТО на спектакле в Оперном театре в октябре 2016 года.

Об этом Радио Свобода в субботу сообщили в городском отделе полиции.

По данным полиции, против нее открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. Как отметили в полиции, подозреваемую доставили в Днепровский отдел полиции, с ней начинают следственные действия.

Ранее женщина находилась в розыске.

В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство из-за инцидента с участником боевых действий на Донбассе в театре оперы и балета.

По данным полиции, инцидент произошел во время антракта спектакля: на балконе одна из зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о "русском мире" и нецензурно обругала бойца и его жену".

Как рассказали в полиции, орудие преступления - молоток - у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож.

Участник боевых действий получил травму головы, рану зашивали в больнице.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападавшей.

В целом эксперты отмечали учащение случаев "бытового сепаратизма" в Днепре. Незадолго до того в Днепре солдата АТО избили возле частного заведения питания за то, что он сделал замечание персоналу о трансляции российского телеканала.

Темы: Днепрполиция
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