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В Канаде обнаружили, что на выборы в стране осуществлялись кибератаки

Воскресенье, 18 июня 2017, 00:58

Во время федеральных выборов в Канаде в 2015 году на демократические процессы в стране осуществлялось постороннее кибернетическое влияние.

Об этом говорится в отчете Центра по безопасности коммуникаций (канадской спецслужбы, ответственной за радиоэлектронную разведку) под названием "Киберугрозы демократическому процессу в Канаде", пишет Укринформ.

"Во время федеральных выборов 2015 года демократические процессы в Канаде стали мишенью вредных кибернетических действий низкой сложности. С большой долей вероятности можно утверждать, что злоумышленниками были хактивисты и киберпреступники", - цитирует отчет агентство.

При этом авторы отчета отмечают, что вредных действий со стороны государственных игроков обнаружено не было.

"Сейчас мы не обнаружили использования государствами кибервозможностей с целью влияния на демократические процессы в Канаде во время выборов", - утверждают в разведке.

Темы: Канадахакерывиборы
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